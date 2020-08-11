Астролог Василиса Володина назвала знаки Зодиака, которых ждет удачное окончание лета
По словам специалиста, на позитивные изменения могут рассчитывать четыре представителя Зодиакального круга.
Овен
В Харькове назревает бунт, украинцы не собираются молчать: "Сегодня на площади Свободы..."
Сына Виктора Павлика провели в последний путь, фото: на прощании услышали удивительное послание
Очаровательная дочь Пугачевой ошеломила реакцией на заспанного Галкина: «Когда подрастет, будет…»
Нацбанк принял кардинальное решение по наличке, что будет с купюрами: "С 1 сентября..."
Последний летний месяц станет для Овнов настоящей сказкой. Рожденным под этим знаком Зодиака будут не страшны проблемы и неурядицы, которые преследовали их последнее время. По словам Володиной, вам предстоит наладить контакты с близкими и не боятся новых знакомств. За кратчайший срок вы сможете значительно улучшить свою жизнь, но для этого вам нужно не сидеть сложа руки, а действовать.
Лев
Не менее везучим август будет и для представителей этого знака Зодиака. Львы наконец-то смогут избавиться от проблем, которые беспокоили их последние месяцы. Последний месяц лета станет идеальным периодом, чтобы наладить дела на работе. Кроме того, Володина советует не забывать и о семье: вам нужно как следует отдохнуть с родными.
Скорпион
Представители этого знака Зодиака также насладятся уходящим летом. Ваши дела постепенно начнут налаживаться, и уже в первые дни месяца знак зодиака Скорпион может ощутить, как мир ослабил хватку и позволяет двигаться более свободно.
Как результат, вы получите немало возможностей, которые значительно улучшат вашу дальнейшую судьбу.
Kозерог
Особое время для этого знака Зодиака начнется в личной жизни. Постоянные попытки разорваться между работой и семейной жизнью сойдут на нет, и вы найдете золотую середину.
Володина уверяет, что лето завершится для вас на позитивной ноте, потому что в личной жизни начнутся заметные улучшения. Одиноким повезет встретить вторую половинку, которая поймет вашу страсть к работе и не встанет на пути к карьерным вершинам. Семейные же Kозероги смогут найти время на вторую половинку, решат все разногласия и вернут мир в семью.
Напомним, что август станет особенным для трех знаков Зодиака.
Как сообщала Politeka, удача отвернется от трех знаков Зодиака, кому грозят неприятности в августе.