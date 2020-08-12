Повезет далеко не всем

Астрологи определили, кому из знаков Зодиака повезет с деньгами в августе и в начале сентября

Астрологи рассказали про счастливчиков, которым звезды подарят уникальный шанс солидно подзаработать в конце лета. Среди счастливчиков астрологи назвали три знака Зодиака, что смогут пополнить свой банковский счет кругленькой суммой.

Для этих везунчиков заработать деньги будет легко, ведь звезды обещают им много шансов, которые просто грех упустить, пишет ZPravda.



Овны

Август и сентябрь для Овнов станет периодом плодотворной работы, расслабленность, связанная с периодом летних отпусков сменится рабочей инициативой. Все финансовые схемы будут срабатывать безотказно. Кроме того, если представитель этого знака Зодиака не поддастся лени и будет выкладываться по полной, то и финансовое положение стремительно начнет улучшаться.

Весы

Хорошая мотивация будет обеспечена необходимыми ресурсами, что в конечном итоге обернется в значительную выгоду. Также они могут стать счастливыми обладателями крупной суммы. Причем прибыль прибудет постепенно, что позволит вам свыкнуться с богатством и не растратить его в спонтанном порыве.

Скорпины

Скорпионам следует ожидать в августе и сентябре карьерных взлетов на профессиональной ниве. Однако если очередных повышений произойти не сможет, то ситуация будет благоприятствовать к повышению финансовой прибыли. Возможен выигрыш или неожиданный подарок от новых союзников.

Напомним, что четыре знака Зодиака кардинально изменят жизнь до конца лета.

Как сообщала Politeka, удача отвернется от трех знаков Зодиака, кому грозят неприятности в августе.