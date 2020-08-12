Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которых ждет судьбоносный период

По словам специалиста, у четырех представителей Зодиакального круга с 12 по 22 августа.

Овен

Овнов ждет благоприятный август. У вас появится шанс значительно улучшить жизнь, но астролог предупреждает и о возможных опасностях. Представителям этого знака Зодиака подвернется уникальная возможность проявить себя на работе, но ваши родные и близкие будут всячески вас отговаривать. По словам Глобы, Овны должны настоять на своем, так как отказ от этого предложения может негативно повлиять на ваше будущее.

Рак

Совсем противоположная ситуация ждет Раков. Глоба предупреждает, что в этот период вам стоит избегать новых дел. Середину августа вам лучше прожить обычно, и не принимая никаких важных решений. Любая ваша инициатива обречена на провал.



Стрелец

Рожденным под этим знаком Зодиака Глоба предсказывает довольно успешное время. Несмотря на неприятности, вы сможете выжать максимум с последнего месяца лета. Астролог уверяет, что вас ждет роковая встреча, которая поможет преодолеть все трудности и выведет жизнь на новый уровень.

Водолей

Представителей этого знака Зодиака ждет непростой период, но все же вы сможете выйти с него победителем. Глоба рекомендует Водолеям не сдаваться и в каждом деле идти до последнего. Только благодаря вашей упорности, вы сможете справиться с любимы неприятностями, и в итоге получите заслуженную награду.





Напомним, что четыре знака Зодиака кардинально изменят жизнь до конца лета.

Как сообщала Politeka, удача отвернется от трех знаков Зодиака, кому грозят неприятности в августе.