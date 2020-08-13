Каждый год в августе православные христиане отмечают три Спаса

Об этом напоминает Politeka, ссылаясь на издание Обозреватель.

Как известно, всего отмечается три Спаса: Медовый, Яблочный и Ореховый. В эти дни верующие благодарят Бога за щедрость природы и урожай, собранный на полях, в садах и в огородах.

Так, первый Спас, который называется Медовым (Маковея) отмечают 14 августа. В этот день чествуется память Животворящего Креста Господня, образа Спасителя и иконы Владимирской Божьей Матери. Считалось, что в этот день пчелы больше не несут мед, поэтому в старину пчеловоды доставали в этот день первые медовые соты из ульев и святили их.

Второй Спас, Яблочный, отмечается 19 августа. Христиане празднуют Преображение Иисуса Христа. На Яблочный Спас верующие святят яблоки и угощают ими, а также блюдами из яблок друг друга.

Ореховый или Хлебный Спас празднуется 29 августа. Праздник назван так в связи с тем, что в этот день поспевала лещина. Традицией праздника является выпекание хлеба из зерна нового урожая. Затем этот хлеб освящался в храме и съедался за обедом всем семейством.

Politeka сообщала, что несмотря на то, что Успенский пост длится всего две недели — с 14 по 27 августа, он является таким же строгим как и Великий пост. На протяжении поста действуют определенные запреты. Например, в это время нельзя ссориться, желать зла, играть свадьбы, громко праздновать.

Относительно еды, то понедельник, среда и пятница должны быть днями сухоядения. То есть в эти дни разрешается употреблять хлеб крупного помола, сырые овощи и фрукты, мед, соль и орехи. Не позволено добавлять в блюда масло, а также — принимать теплое питье. Главное условие, чтобы пища не проходила термической обработки.

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