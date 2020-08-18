Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которых ждет удачный период в ближайшее время

По словам специалиста, повезет лишь троим представителям Зодиакального круга.

Овен

Ближайшая неделя станет для вас довольно продуктивной. Глоба уверяет, что этот период идеально подойдет для творческих прорывов и налаживания личной жизни. Овны должны максимально проявить себя на работе и в отношениях со второй половинкой, а одиноким представителям этого знака Зодиаки могут ожидать долгожданного знакомства. Все изменится 21 августа, когда удача будет уже не такой благосклонно. Так что вам придется поспешить, чтобы выжать максимум с этих дней.

Рак

Не менее позитивной эта неделя будет и для рожденных под этим знаком Зодиака. Самыми благоприятными днями Глоба называет ближайшие среду, пятницу и воскресенье. В эти дни Раки могут рассчитывать на значительные поступления в семейны бюджет. Кроме того, астролог рекомендует принимать важные решения на работе, так как удача в этом плане будет на вашей стороне. Но не все будет идти так гладко: на любовном фронте вас ждут проблемы. Глоба советует больше заботиться о своей второй половинке, и тогда неприятности обойдут вас стороной.

Стрелец



Представителей этого знака ждет самая успешная неделя этого лета. На протяжении этого периода вы можете без опасений браться за любые дела. Большой успех ждет вас на работе и в личной жизни.





Напомним, что конец августа подарит трем знакам Зодиака возможность разбогатеть.

Как сообщала Politeka, удача отвернется от трех знаков Зодиака, кому грозят неприятности в августе.