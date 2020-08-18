Фитнес-модель Джоан Макдональд поразила соцсеть своим внешним видом

Как передает Politeka, об этом пишет "Апостроф".

Женщине уже 74 года, и ей удалось невероятно перевоплотиться - она избавилась от лишнего веса и "накачала" мышцы, и теперь имеет потрясающий внешний вид.

Раньше Макдональд весила 90 кг и мало двигалась, однако три года назад она начала кардинально меняться, и с помощью дочки-тренера достигла своей лучшей формы. Теперь женщина показывает свои достижения на странице в соцсети и имеет более 860 тыс. подписчиков в Instagram.

Изначально Макдональд старалась просто похудеть, но через 10 месяцев решила, что сбросила уже достаточно веса, и вместо этого занялась наращиванием мышц. Теперь она регулярно выполняет сложные упражнения. Ее самый главный совет - проявить терпение и настойчивость в занятиях спортом.

"Мой вам всем совет: как только вы начнете, просто продолжайте заниматься. Все дело в небольших ежедневных успехах", - делится женщина.

Что же касается ее собственных достижений, по словам женщины, последней каплей было то, что ее мать заболела и умерла, и врач увеличил ей дозу сердечных лекарств.

"Тогда моя дочь в последний раз попросила меня присоединиться к ее группе похудения, и я согласилась", - рассказала женщина.

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