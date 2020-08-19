Астролог Василиса Володина назвала знаки Зодиака, которые могут разбогатеть в сентябре

По словам специалиста, денежный успех обеспечен четырем представителям Зодиакального круга.

Рак

Сентябрь станет для рожденных под этим знаком Зодиака настоящим Клондайком. Володина советует Ракам крутиться как белка в колесе, поскольку лишь настойчивым и активным представителям этого знака Зодиака улыбнется финансовая удача. Уже в первую неделю сентября вас ждет выгодное предложение на роботе, приняв которое, вы сможете значительно увеличить свою бюджет. Кроме того, астролог уверяет, что вы можете рассчитывать даже на повышение.

Дева

Еще одними денежными счастливчиками стали Девы. Обстоятельства будут складываться так, что вас будет ждать дополнительная прибыль на каждом шагу. Володина предупреждает, что дела вам нужно вести только с проверенными люди. Новые проекты стоит отложить на позже. Уже в начале сентября вас ждет крупное поступление в семейный бюджет, но Девам ни в коем случае нельзя останавливаться на достигнутом. Володина советует вложится в перспективное дело.



Скорпион



Благодаря умению договариваться, вы можете неплохо заработать в сентябре. Вам нужно сделать упор на новых сделках, так как они дадут возможность обрести финансовую стабильность в будущем. Вы должны найти себе партнера, с помощью которого ваши планы получат шанс на успех.





Водолей

Крупная прибыль прибудет лишь за счет ваших усилий и талантов. Володина советует проявить себя в чем-то новом. Ваш риск со временем окупится сполна - удачная сделка может значительно повлиять на вашу финансовую независимость. Водолеям стоит прислушаться к интуиции, поскольку внутренний голос подскажет, в каком направлении двигаться.

Напомним, что конец августа подарит трем знакам Зодиака возможность разбогатеть.

Как сообщала Politeka, удача отвернется от трех знаков Зодиака, кому грозят неприятности в августе.