В ПЦУ ответили верующим на этот вопрос

Православная церковь Украины сообщила, надо ли опасаться, если в храме погасла свеча

Об этом пишет Politeka со ссылкой на информацию, размещенную на странице ПЦУ в Facebook.

В пресс-службе церкви украинцев успокоили, заявиви, что никакого зла от погасшей свечи не будет. Если же такое произошло, то церковный символ можно зажечь вновь.

"Зажгите свечу снова. Ваша забота и любовь о человеке, за которого вы молитесь Господу, никуда не исчезает, когда гаснет огонь. Никакого зла мы не делаем ни себе, ни близким, когда в наших руках от случайного сквозняка погаснет свеча", – считают в церкви.

В ПЦУ напомнили верующим, что пламя свечи символизирует восхождение на апостолов Святого Духа в виде огненных языков.

"Подобные предрассудки вредят познанию Господа и истинной веры. Суеверия извращают истинную веру и порождают в душе страх, который и становится причиной проблем", – резюмировали в пресс-службе.

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