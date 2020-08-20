Астрологи рассказали, кому первый осенний месяц принесет хлопоты и проблемы

В Гороскопе на сентябрь, эксперты предупредили о том, что этот период будет сложным и хлопотным для большинства представителей зодиакального созвездия. В частности, для четырех знаков Зодиака начало осени станет изнурительным марафоном с препятствиями.

Астрологи рассказали, что ждет эти знаки Зодиака в ближайшие дни и предупредили, кому может грозить опасность. Об этом пишет Slovofraza.



Тельцы

Сентябрь станет для Тельцов довольно сложным и опасным месяцем. Поэтому астрологи советуют представителям этого знака Зодиака проявить максимальную осторожность. Весь месяц им необходимо прислушиваться к внутреннему голосу, чтобы не упустить выгодную возможность.

Раки

Для представителей этого знака Зодиака сентябрь станет беспокойным месяцем. Астрологи советуют делать все возможное, чтобы выйти из зоны комфорта и как можно быстрее адаптироваться к новым условиям работы. Им нельзя причитать и прятаться, ведь новые неприятности все равно настигнут, их просто нужно переждать.

Стрельцы

Первый месяц осенью станет крайне неудачным для Стрельца. Астрологи отмечают, что Стрельцов ожидают серьезные испытания. Но они тут же успокаивают, что все приложенные усилия вознаградятся. В это время также рекомендуется умерить свой пыл и подчиниться обстоятельствам.

Козероги

Сложные испытания в сентябре выпадут на долю Козерога. Все длительные и масштабные проекты лучше отложить. Также не нужно браться пока за новые дела, иначе обязательно провалитесь. Звезды советуют представителям знака не идти на поводу у провокаторов.

Напомним, что конец августа подарит трем знакам Зодиака возможность разбогатеть.

Как сообщала Politeka, удача отвернется от трех знаков Зодиака, кому грозят неприятности в августе.