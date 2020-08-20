В США ребенок заговорил, когда ему исполнилось всего 10 недель

Об этом пишет Politeka, ссылаясь на Metro.co.uk.

Сообщается, что произошел необыный случай в Нью-Йорке. Так, бабушка малыша снимала на камеру, как мать общается с ее внуком. Неожиданно младенец целиком повторил фразу, которую до этого несколько раз произнесла его мать: "Я тебя люблю".

Удивлению дженщин не было предела, известно, что дети учатся говорить довольно-таки медленно, лишь к году они способны произносить простые слова "Мама", "папа", "дай" и тому подобные.

Видео быстро набрало популярность в сети, на момент написания новости его посмотрели более 58 тысяч человек.

Politeka сообщала, что в Одессе объявили о премиях для школьников, набравших наивысшие баллы на ЗНО-2020. Каждому из них будет вручен сертификат на 5 тысяч гривен.

Отметим, подобная практика есть и в других городах. Больше всего, пожалуй, повезло выпускникам Мукачево. За высшие баллы по итогам ЗНО-2020 абитуриенты имеют шанс на получение стипендии в размере от 20 до 100 тысяч гривен. Для них за счет образовательной программы выплачивается стипендия в 20 тысяч за получение 200 баллов по одному предмету, 50 тысяч – за 400 баллов по двум предметам, и 100 тысяч – за 600 баллов по трем предметам.

После сдачи ЗНО на украинских абитуриентов ждет сюрприз - новый предмет. Так, в высших учебных заведениях Украины собираются внедрить курс «Инновационное предпринимательство и управление стартап проектами» в рамках проекта «Предпринимательский университет».

Уже в первом семестре 2020-2021 учебного года преподаватели университетов пройдут предварительное обучение по тематике курса, учебная программа будет интегрирована в университетах в рамках существующих дисциплин или как предмет на выбор.

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