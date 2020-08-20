Президент Португалии помог спасти тонущих девушек во время отдыха на пляже

Как передает Politeka.net, героическую историю рассказал блогер Михаил Шнайдер на своей страничке в Facebook.

"Друзья, это 71-летний президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза. И буквально несколько дней назад он спас две человеческие жизни", - отметил он.
 
Президент отдыхал на пляже в Алгарве и увидел как далеко от берега сильное течение перевернуло надувной каяк с двумя девушками, которые начали тонуть. Не раздумывая ни секунды, он бросился им на Помощь.
 

"Марселу доплыл к утопающим и вместе с двумя другими мужчинами помог им перевернуть лодку и безопасно добраться до берега. Как потом выяснилось, женщин унесло течением с соседнего пляжа. И это поступок настоящего мужчины и настоящего человека. Респект вам господин президент", - заключил блогер.

Ранее мы сообщали, что десятилетний мальчик спас себя и маму из тонущего автомобиля.

Авария случилась 25 июля в деревне Гремучая Падь Красноярского края. Автомобиль Mazda Familia занесло на узкой дороге, и он вылетел в пруд.

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За рулем была 38-летняя женщина, а на заднем сиденье — ее сын, пристегнутый ремнем безопасности.

По словам матери мальчика, когда она поняла, что двери заблокированы, она “впала в ступор”. Но сориентироваться смог ее сын. Он открыл заднюю дверь и выбрался из тонущего автомобиля, а затем помог выбраться маме. Вместе они доплыли до берега.

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