Президент Португалии помог спасти тонущих девушек во время отдыха на пляже



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Как передает Politeka.net , героическую историю рассказал блогер Михаил Шнайдер на своей страничке в Facebook.

"Друзья, это 71-летний президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза. И буквально несколько дней назад он спас две человеческие жизни", - отметил он.

Президент отдыхал на пляже в Алгарве и увидел как далеко от берега сильное течение перевернуло надувной каяк с двумя девушками, которые начали тонуть. Не раздумывая ни секунды, он бросился им на Помощь.

"Марселу доплыл к утопающим и вместе с двумя другими мужчинами помог им перевернуть лодку и безопасно добраться до берега. Как потом выяснилось, женщин унесло течением с соседнего пляжа. И это поступок настоящего мужчины и настоящего человека. Респект вам господин президент", - заключил блогер.