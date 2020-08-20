Как передает Politeka.net, героическую историю рассказал блогер Михаил Шнайдер на своей страничке в Facebook.
Ранее мы сообщали, что десятилетний мальчик спас себя и маму из тонущего автомобиля.
Авария случилась 25 июля в деревне Гремучая Падь Красноярского края. Автомобиль Mazda Familia занесло на узкой дороге, и он вылетел в пруд.
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За рулем была 38-летняя женщина, а на заднем сиденье — ее сын, пристегнутый ремнем безопасности.
По словам матери мальчика, когда она поняла, что двери заблокированы, она “впала в ступор”. Но сориентироваться смог ее сын. Он открыл заднюю дверь и выбрался из тонущего автомобиля, а затем помог выбраться маме. Вместе они доплыли до берега.
Напомним, одиозный Соловьев назвал сроки, когда Донбасс заселят россиянами.
Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.
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