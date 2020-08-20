Достаточно добавить два яйца в рецепт блюда и отличный и сытный ужин обеспечен.
Для приготовления вам понадобятся:
- Кабачки – 2 штуки – 400 гр.
- 2 яйца.
- Мука – 5-7 ст. л.
- Соль перец, чеснок, кунжут – по вкусу.
- Растительное масло – для жарки.
- Соус по желанию – сметана + чеснок + зелень.
Для начала вам нужно натереть кабачки на крупной терке. Туда же добавляем два крупных яйца. Получившеюся массу перемешиваем, солим, перчим и добавляем муку с кунжутом.
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Даем тесту 15 минут "отдохнуть", а тем временем разогреваем сковородку. Готовую массу выкладываем на сковородку и жарим по 10 минут с каждой стороны.
Ранее мы сообщали, что победитель украинского кулинарного шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко поделился оригинальным рецептом жареных бананов.
Для приготовления вам понадобится:
- 2 банана,
- 2 головки красного лука,
- 50-80 гр сливочного масла,
- половина ч. л. карри,
- 1 лимон (сок).
Бананы нужно помыть и нарезать колечками, не снимая с них кожуру. Лук нужно нарезать тонкими полукольцами. В сотейнике растопите 50-80 грамм сливочного масла, после чего отправьте бананы и лук томиться на огне около 10 мин. Добавьте в блюдо половину чайной ложки карри и тушите еще 5 минут. Можно посолить блюдо по вкусу и спрыснуть его соком лимона.
Напомним, что Клопотенко поделился рецептом вкуснейшего жульена: "Отправьте в духовку на...".
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