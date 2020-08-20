Кабачки - это один из самых востребованных овощей, так как он очень дешевый и доступен многим А вот блюда из него получаются довольно вкусными и нажористыми, передает Politeka.net

Достаточно добавить два яйца в рецепт блюда и отличный и сытный ужин обеспечен.

Для приготовления вам понадобятся:

Кабачки – 2 штуки – 400 гр.

2 яйца.

Мука – 5-7 ст. л.

Соль перец, чеснок, кунжут – по вкусу.

Растительное масло – для жарки.

Соус по желанию – сметана + чеснок + зелень.

Для начала вам нужно натереть кабачки на крупной терке. Туда же добавляем два крупных яйца. Получившеюся массу перемешиваем, солим, перчим и добавляем муку с кунжутом.

Даем тесту 15 минут "отдохнуть", а тем временем разогреваем сковородку. Готовую массу выкладываем на сковородку и жарим по 10 минут с каждой стороны.

Ранее мы сообщали, что победитель украинского кулинарного шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко поделился оригинальным рецептом жареных бананов.

Для приготовления вам понадобится:

2 банана,

2 головки красного лука,

50-80 гр сливочного масла,

половина ч. л. карри,

1 лимон (сок).

Бананы нужно помыть и нарезать колечками, не снимая с них кожуру. Лук нужно нарезать тонкими полукольцами. В сотейнике растопите 50-80 грамм сливочного масла, после чего отправьте бананы и лук томиться на огне около 10 мин. Добавьте в блюдо половину чайной ложки карри и тушите еще 5 минут. Можно посолить блюдо по вкусу и спрыснуть его соком лимона.

Напомним, что Клопотенко поделился рецептом вкуснейшего жульена: "Отправьте в духовку на...".

Также Politeka писала, что Клопотенко поделился оригинальным рецептом абрикосового пирога: «Вы гений!».

А еще Politeka сообщала, что Клопотенко поделился рецептом быстрого хрустящего завтрака: «Боже, как вкусно!».