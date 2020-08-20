Эта история еще надолго запомнится всем присутствующим!

Жених-инвалид удивил невесту невероятным поступком под венцом

Невероятную историю молодой пары рассказали на портале "Огляд".

Еще в детстве Кевин словам ногу и травма оказалась настолько серьезная, что у него развилась рефлекторная симпатическая дистрофия. В 2009 году поврежденную ногу пришлось ампутировать.

Несмотря на эту трагедию, парень не опускал руки, и вскоре встретил свою вторую половинку. Это была любовь с первого взгляда.

Друг Кевина не сдерживал эмоций, восхищаясь парнем:

"Кевин вернулся, и я увидел на его лице улыбку до ушей, было сразу понятно, что они пара", - рассказал он.

Влюбленные решили сыграть свадьбу, и вместе готовились к этому прекрасному событию.

Гости уже собрались, и отец провожает невесту к алтарю. Священник произносит всем известные слова: «пожалуйста, встаньте». И Кевин встал! У невесты по щекам потекли слезы радости, и она была настолько удивлена, что потеряла дар речи. Впервые она стояла напротив своего возлюбленного.

В тайне от своей невесты Кевин проходил курс психотерапии, и прилагал нечеловеческие усилия, чтобы осуществить невозможное. Ему удалось укрепить ослабленные болезнью мышцы ноги, и он научился ходить с протезом, вопреки невероятной боли.

Напомним, трагедия произошла с новорожденной под Днепром: "Скорая отказалась ехать из-за...".

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