Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, жизнь которых кардинально изменится в сентябре

По словам специалиста, причиной этому может стать судьбоносная встреча с новым человеком.

Tелец

Представителям этого знака Зодиака стоить быть готовым к значительным изменениям в жизни уже с первых дней осени. Глоба уверяет, что человеком, который перевернет вашу судьбу, станет вторая половинка. Одинокий Телец наконец-то решиться сделать шаг навстречу своей любви, и это станет началом вашего счастливого будущего.

Лев

Роковая встреча ждет и рожденных под этим знаком Зодиака. Глоба уверяет, что новый человек в вашей жизни покорит вас с первой встречи. Но новое знакомство не закончится ничем хорошим. Этот человек принесет в вашу жизнь только беды. Разбитое сердце, финансовый провал - это не единственные последствия от нового знакомства. Глоба советует быть Львам особо внимательными в этот период, так как для вас все может закончиться плачевно.

Стрелец

Представителей этого знака Зодиака ждет судьбоносное знакомство, которое будет связано с работой. Глоба уверяет, что это будут просто фантастический шанс, который никак нельзя упустить. Благодаря этому человеку вы получите возможность значительно улучшить положение дел на работе. После этой встречи вы буквально заживете по-новому. Вы станете более серьезным, настойчивым и уравновешенным.

Водолей

Рожденные под этим знаком Зодиака хоть и предрасположены к успеху в этот период, но боязнь и неуверенность в себе не дает вам добиться желаемых результатов. Глоба уверен, что в сентябре все может кардинально измениться, так как вас ожидает довольно интересная встреча. Этот человек вполне может стать вашим талисманом, а в будущем и второй половинкой.

Напомним, что конец августа подарит трем знакам Зодиака возможность разбогатеть.

Как сообщала Politeka, удача отвернется от трех знаков Зодиака, кому грозят неприятности в августе.