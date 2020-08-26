Астролог Василиса Володина назвала знаки Зодиака, для которых сентябрь станет удачным месяцем

Всего специалист выделила четырех представителей Зодиакального круга, которых ждет благоприятный период.

Рак

Рожденным под этим знаком Зодиака начнет везти уже с первых дней осени. Вы ощутите уверенность в себе, которой вам так не хватало до этого. По словам Володиной, сентябрь станет для Раков месяцем успехов и новых свершений, а для достижения желаемых результатов, вам не придется выкладываться по максимуму.

Лев

На первый взгляд скучный сентябрь ждет представителей этого знака Зодиака, но это сыграет вам на руку. Володина уверяет, что проблемы и неурядицы будут обходить вас стороной, а любое дело, за которое вы не возьмётесь, будет обречено на успех. В середине месяца у вас может появиться новое увлечение, которое в итоге станет не только отдушиной, но и новым источником прибыли.

Скорпион

Володина советует тщательней выбирать сферы деятельности, на которые вы будете делать ставку. Дело в том, что максимального успеха Скорпионы могут добиться в сентябре лишь наиболее действенные и реальные мечты. Кроме того, астролог уверена, что одиноких Скорпионов ждет долгожданное счастье в личной жизни.

Рыбы

После утомительного лета жизнь рожденных под этим знаком Зодиака заиграет новыми красками. Володина уверят, что вас ждет поистине удачное время. У вас наконец то появится возможность воплотить в жизнь все задуманное. В то же время астролог предупреждает, что только самым упорным представителям этого знака Зодиака покорятся ранее непреодолимые вершины.

Напомним, что конец августа подарит трем знакам Зодиака возможность разбогатеть.

Как сообщала Politeka, удача отвернется от трех знаков Зодиака, кому грозят неприятности в августе.









