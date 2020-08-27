Успение Пресвятой Богородицы верующие ежегодно отмечают 28 августа

Этот день является очень значимым для всех мирян.

Как гласят давние традиции в этот день люди приносили в храм срезанные колосья и семена, чтобы освятить из святой водой. На поле оставляли лишь один небольшой снопик, перевязывали его лентой и проговаривали: "Дай Бог, чтобы на следующий год был щедрый урожай!"

Чтобы обезопасить себя от бед и неудач в праздничный день нельзя ругаться, сквернословить и желать кому-то зла. Так же стоит воздержать от алкоголя, разрешено выпить лишь немного церковного красного вина.

Что нужно обязательно сделать в этот день:

Верующие стараются посетить Всенощное Бдение в церкви, и помолится у иконы Успения Пресвятой Богородицы.

Нужно всей семьей помолиться Божьей Матери, поскольку, в Успение Богородица слышит всех, кто обращается к ней искренне и с чистой душой.

По старинной традиции, в праздник начинали делать заготовки на зиму, варить медовуху, собирать грибы, ягоды, орехи. Однако в наше время категорически нельзя работать как по дому, так и на огороде.

В Успение важно помогать нуждающимся, подавать милостыню, дарить свет и любовь ближним.

С окончанием Успенского поста начиналась пора сватовства и свадеб. По давнему поверью, сватовство на Успение – к счастливому браку и вечной любви

Что запрещается делать в этот праздник:

Ни в коем случае нельзя конфликтовать, выяснять отношения и ссориться. Этот праздник светлый, мирный. День предназначен для молитв и приятного общения с родными и близкими людьми.

Категорически запрещено в этот праздник стричься. Кроме того, стоит быть острожными, надевая новую обувь, ведь она может оказаться неудобной, а если на ногах в этот день натереть мозоли, то, скорых радостей в жизни ждать не придется.

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