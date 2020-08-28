Мужчина после свадьбы почти половину зарплаты отдает матери из-за чего страдает его семья
Этой историей поделилась мать его жены, передает "Украинцы сегодня".
По ее словам, зять ей достался хороший, с ним и договорится можно и не конфликтный и работящий, но имеется одна проблема - он полностью находится под влиянием своей матери и отдает ей почти половину своей зарплаты.
По словам свекрови, мама зятя ни разу не работала, а жила за счет богатых ухажеров. Когда дело пришло ближе к пенсии - ее сын стал содержать, однако он не бизнесмен, а простой работяга из-за чего страдает его семья.
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Женщина пошла к свахе, что бы хоть как-то уладить ситуацию.
"Я считаю, что сваха просто бессовестная! Пошла сама к ней. Думала, по-женски поговорим, может, совесть ее разбужу! Имеет силы работать, почему же не попробовать? Хоть на свои нужды копеечку бы имела. Да и сыну легче будет. Куда там! Она такой концерт закатила!", - вспомнила женщина.
Она предложила матери зятя простую работу — сидеть в каптерке и заполнять журнал, но после этого, она заявила, что не будет работать за такие деньги и выставила гостью из дома.
Ее дочь молчит и ничего не говорит мужу, ведь тогда он снова будет работать по ночам, чтобы прокормить семью и угодить матери.
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