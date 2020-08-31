Все начнется уже в ближайшие дни

Астрологи рассказали, для кого ближайший месяц станет периодом кардинальных перемен

Гороскоп на первый месяц осени гласит о том, что большинство представителей зодиакального созвездия ждет напряженный и сложный период. Однако он будет наполнен новыми впечатлениями и приятными неожиданностями для избранных знаков Зодиака.

Астрологи рассказали, что ждет избранных знаков Зодиака и кому звезды обещают удачу во всех начинаниях.

Скорпионы и Львы

Удача одинаково улыбнется таким разным знакам, чьей стихией является вода и огонь, а сентябрь одарит своих обладателей достаточно неожиданно и целенаправленно.

Крепкая вера в исполнение желаемого рано или поздно будет вознаграждена. Вот и сейчас, ближе к середине месяца, некоторые особо упорные представители Львов и Скорпионов ощутят на себе роковую неожиданность, поворот судьбы, воскресшую удачу.

Близнецы

Первый месяц осени с первого своего числа радушно распахнет двери в приятный и теплый мирок, в котором царит благоденствие и удача.

Успех и изобилие будут упорядочены и направлены в главную цель интересов знака. Ведь не секрет, что многие из его представителей планируют грандиозные перемены уже в ближайшие недели. Сентябрь обеспечит точный расчет и пунктуальность судьбы в исполнении желаний.

Напомним, что конец августа подарит трем знакам Зодиака возможность разбогатеть.

Как сообщала Politeka, три знака Зодиака смогут кардинально изменить жизнь осенью.

Также Politeka писала, что четыре знака Зодиака осуществят самые заветные желания в конце лета.