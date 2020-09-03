Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которые столкнутся со сложностями в сентябре

Всего специалист выделил четырех представителей Зодиакального круга.

Лев

Первые дни сентября выдадутся для вас очень трудными. По словам Глобы, негатив будет исходить от вашего окружения и вам предстоит определить и отказаться от общения с ними. Кроме того, вы можете чувствовать внутреннюю истощенность, которая приведет к депрессии, но справится с этим вам помогут прогулки и активный отдых. Глоба обещает, что все пойдет на поправку уже после середины месяца.

Скорпион

Рожденные под этим знаком Зодиака первые недели сентября перенесут не лучшим образом. Скорпионы будут истощенными в энергетическом плане, и все дойдет до того, что у вас просто-напросто будут опускаться руки. В вашей жизни участятся конфликтные ситуации и появятся проблемы на работе. Глоба уверяет, что черная полоса закончится лишь во второй половине первого месяца лета.

Стрелец

Еще одним представителем Зодиакального круга, которому судьба уготовила проверку на прочность станет Стрелец. Уже с первых дней осени вас ждут неприятные встречи, которые доставят вам проблем. Глоба советует не открываться первому встречному и делится своими планами с окружающими. Только под конец сентября вы почувствуете облегчение и вновь обратите удачу на свою сторону.

Козерог

А вот Козерогов ждет непредсказуемы период в жизни. По словам астролога, сентября не тот месяц, когда нужно рисковать и осуществлять свои планы. Прожить это время лучше всего спокойно и не стараться прыгнуть выше головы. На энергетике Козерогов ремонт, перестановка мебели, генеральная уборка.





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