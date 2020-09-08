Украинка рассказала, как из-за визита к косметологу лишилась красоты, здоровья, карьеры и имущества
В частности украинская журналистка Ирина Матвиенко рассказала, как в 2013 году записалась на процедуры к косметологу Александре Чернявской. После третьего сеанса ее лицо покрылось гнойными высыпаниями. Специалист никак на это не реагировала и ей пришлось самой "останавливать" эту процедуру.
Об этом женщина рассказала в беседе с журналистами программы "ТСН.Тиждень" (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).
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Журналистка также добавила, что тогда в салоне ей занесли подкожного клеща, поэтому ей пришлось долго лечиться.
"Эта ситуация стоила мне работы, заработка, карьеры, какой-то личной жизни, я реально была страшная... Мне тогда занесли подкожного клеща в салоне", – рассказала Ирина.
Женщина добавила: чтобы вернуть утраченную красоту, она долго лечилась в Украине, потом за рубежом, а также залезла в долги. Само же лечение негативно повлияло на ее здоровье.
"Мне стоило это 10000 долларов. Мне ничего нельзя было есть, я похудела до 47 кг. Начала отказывать печень, почки... Началась желтуха", – призналась Матвиенко.
За семь лет жизнь Ирины кардинально изменилась – она стала мамой двоих сыновей. А когда встал вопрос об оформлении квартиры, оказалось, что на ее имя есть арест. Кроме имущества была заблокирована карта соцпомощи на детей.
"Как оказалось, в 2014 году косметолог подала в суд на Ирину из-за ее поста в соцсети Facebook. Специалист просила компенсировать ей моральный ущерб за огласку того, что она испортила журналистке кожу. Чернявская запросила 60 тысяч гривен", – говорится в сюжете.
Когда Ирине пришло письмо с вызовом в суд, она как раз лечилась за границей. Поэтому суд прошел без нее и вынес решение заочно – компенсировать ущерб наболее 5 тысяч гривен. Так как женщина об этом не знала, суд наложил арест на ее счета и имущество.
Журналистке придется судиться с косметологом, чтобы вернуть себе свои права.
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