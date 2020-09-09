Астрологи назвали знаки Зодиака, у которых будут проблемы со здоровьем в сентябре
Для всех представителей зодиакального созвездия первый месяц осени будет сложным и напряженным. Но некоторым знакам Зодиака стоит уделить своему здоровью пристальное внимание. Есть и те, кому нужно пройти профилактическое обследование.
Астрологи рассказали, у кого из знаков Зодиака могут проснуться хронические болезни и кому стоит поберечь свой организм в сентябре.
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Овны
Астрологи предупреждают, что Овны могут угодить в больницу, так как в сентябре вероятны проблемы с печенью. Только УЗИ и анализы помогут найти источник проблем.
Также будет обострение болезней желудочно-кишечного тракта и стоит пройти обследование, чтобы исключить серьезные диагнозы, а также отказаться от грубой пищи и перейти на правильное питание.
Близнецы
Мучить Близнецов в сентябре будут проблемы с желудком и основная тому причина – неразборчивость в питании и злоупотребление вредными привычками.
Придется сесть на диету и пройти терапию, для того чтобы нормализовать состояние, а иначе – есть огромный риск попасть на стационар.
Скорпионы
В начале осени иммунитет у Скорпионов ослабнет, что может привести к простудам и слабости всего организма.
Есть также огромный риск подхватить болезни органов дыхания, которые могут вызвать серьезные осложнения. Астрологи отмечают, что справиться с этим быстро не получится, а лечение будет хлопотным.
Рыбы
Астрологи предупреждают эти знаки Зодиака о частых головных болях, головокружении, предобморочных состояниях, сильное сердцебиение.
Астрологи считают, что вернуть бодрость духа, и хорошее настроение поможет общение с друзьями и душевные разговоры с близкими людьми.
Напомним, что три знака Зодиака ждут счастливые перемены в сентябре.
Как сообщала Politeka, три знака Зодиака смогут кардинально изменить жизнь осенью.
Также Politeka писала, что пять знаков Зодиака распрощаются с проблемами осенью.