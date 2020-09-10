Астролог Василиса Володина назвала знаки Зодиака, которых ждет удачный сентябрь



Специалист отметила, что четыре представителя Зодиакального круга могут рассчитывать на удачу лишь до 15 сентября.

Дева

Рожденные под этим знаком вполне могут надеяться на повышение, которое значительно улучшит ваше финансовое положение. Володина советует не отклоняться от жизненного курса - вы на правильном пути. Дева накопит много энергии для продвижения своих идей, главное – поступайте по совести.

Близнецы

В указанный период вы можете не бояться неудач на работе и срывов ваших планов. Единственной преградой на пути к обогащению станет ваша лень. Избавившись от нее и настроившись на позитив, вы сможете свернуть горы. Имеющие таланты Близнецы должны максимально их проявить до середины сентября.

Овен

Представителя этого знака Зодиака судьба уготовила новые знакомства, которые позитивно скажутся на вашем будущем. К вам потянутся люди, с кем в последующем вы подружитесь, и это будет самым ценным подарком, сделанным жизнью.

Скорпион

Рожденные под этим знаком Зодиака в сентябре забудут о всех проблема и неудачах. Везение будет вас сопровождать на каждом шагу. Дополнительный доход, счастья в личной жизни и успехи на работе ждут вас до середины сентября.

Напомним, что три знака Зодиака ждут счастливые перемены в сентябре.

Как сообщала Politeka, три знака Зодиака смогут кардинально изменить жизнь осенью.

Также Politeka писала, что пять знаков Зодиака распрощаются с проблемами осенью.