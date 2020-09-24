Астрологи рассказали, кому в конце сентября повезет больше остальных

Астрологи прогнозируют сильные изменения в жизни некоторых знаков Зодиака. Сентябрь подарит представителям четырех знаков приятные сюрпризы и приведет к перспективным знакомствам и свершениям.

Астрологи назвали самых везучих знаков Зодиака сентября, а также дали советы, чтобы везло еще больше, пишет Slovofraza.

Близнецы

В их жизни все поменяется в конце первого месяца осени. Произойдет роковая встреча с влиятельным человеком. Этот знакомый станет наставником и мотиватором для Близнецов. Благодаря этому человеку рожденные под этим знаком смогут восстановить свои силы и вернуться на вершину триумфа.



Скорпионы

В конце сентября Скорпионы познакомятся с человеком, к которому они сразу испытают симпатию. И чувства будут взаимными, отмечают специалисты в области астрологии. Если Скорпионы будут достаточно времени уделять романтическим отношениям, то у них будет возможность создать счастливую и долгую связь.



Стрельцы

Рожденные под этим знаком достаточно наивны и доверчивы. И в конце первого месяца осени появится человек, который решит воспользоваться слабостью Стрельцов. Астрологи советуют как можно быстрее вычислить "токсичного" человека в своем окружении и убрать его из своей жизни.



Водолеи

Астрологи обещают этим знакам Зодиака встречу с умной и сильной личностью, которая станет их лучшим другом. Благодаря этому человеку они смогут избавиться от страхов и сомнений. Также, новый знакомый поможет им найти в себе силы взяться за новый проект. Благодаря моральной поддержке от нового друга они смогут вывести жизнь на новый уровень.



Напомним, что четыре знака Зодиака обретут счастье и удачу до конца 2020 года: кому звезды обещают успешный период.

Как сообщала Politeka, осень станет самым успешным периодом для четырех знаков Зодиака.

Также Politeka писала, что пять знаков Зодиака распрощаются с проблемами осенью.