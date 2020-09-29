Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которых ждет успешное начало октября

Всего специалист выделил четырех представителей Зодиакального круга.

Близнецы

Рожденным под этим знаком Зодиака не стоит сходить с пути, который они выбрали. Глоба уверяет, что ваши планы на будущее будут со временем реализоваться, а если вы и почувствуете в чем-то неуверенность, то это лишь прибавит шансов к их осуществлению. В первой половине месяца на работе и в бизнесе может появиться много новых хлопот. Близнецам понадобятся усидчивость и терпение.

Рак

Успех ожидает во втором осеннем месяце и представителей этого знака Зодиака. Глоба советует выжать максиму с этого периода, поскольку успех поджидает вас на работе и в любовных отношениях. Благодаря вашей хитрости, вы получите приятные бонусы на работе, а одиноких Раков ждут судьбоносные встречи.

Стрелец

Еще одним счастливчиком октября стал Стрелец. Рожденным под этим знаком Зодиака Глоба рекомендует обратить внимание на личную жизнь. Грядущее время станет максимально удачным для построения новых отношений. Не обойдет стороной в октябре и финансовая удача - этот месяц станет прекрасным временем для улучшения финансового положения Стрельцов.

Водолей

Все задуманное сбудется и у рожденных под этим знаком Зодиака. Астролог убежден, что никто и ничто не сможет помешать целеустремленным Водолеям добиться своего. Особое внимание стоит уделять своей внешности. Нужно выглядеть максимально представительно и опрятно. Стоит избегать вызывающих нарядов, так как они привлекут ненужное внимание и станут причиной агрессии со стороны окружающих.



Напомним, что четыре знака Зодиака обретут счастье и удачу до конца 2020 года: кому звезды обещают успешный период.

Как сообщала Politeka, осень станет самым успешным периодом для четырех знаков Зодиака.

Также Politeka писала, что пять знаков Зодиака распрощаются с проблемами осенью.