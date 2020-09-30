Астролог Василиса Володина определила знаки Зодиака, которых ждет удачное начало октября

Специалист дала важные советы четырем представителям Зодиакального круга, передает Slovofraza.

Лев

Второй осенний месяц станет для вас благоприятным временем. Астролог рекомендует прислушиваться к внутреннему голосу и действовать так, как подсказывает интуиция. Не стоит вам забывать и о заслуженном отдыхе. Первые недели октября стоит посвятить себе, а уже ближе к концу месяца взяться за важные дела.

Дева

Несмотря на довольно сложный месяц, Девы будут чувствовать себе как рыба в воде. Астролог советует сильно не обольщаться, поскольку излишний оптимизм может сыграть с вами злую шутку. Вопреки всему, октябрь станет удачным временем для решения технических, практических и финансовых вопросов.

Весы

Рожденных под этим знаков ждет настоящая идиллия в середине осени. Вам посчастливится решить почти все ранее нерешаемые вопросы. Проявление любви, нежности, заботы преобразит совместную жизнь, что и станет залогом вашего успеха в остальных жизненных сферах.

Скорпион



У представителей этого знака Зодиака пойдут на поправку дела на работе. Володина уверяет, что октябрь предоставит вам шанс раскрыть таланты. Главной проблемой Скорпионов станет их неуверенность и страх от принятых решений. Астролог уверяет, что бояться вам нечего, и за каждое дело можно браться со всей решимостью.

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