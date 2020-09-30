2020 год до самого конца будет сложным и не закончится на позитивной волне

Об этом рассказал известный астролог и кандидат философских наук Константин Дараган, передает Politeka.net cо ссылкой на росСМИ.

По его словам, сейчас планета находится в петле Марса, положении, через которое она проходит раз в два года.

Астролог предупредил, что в этой фазе Марс будет до начала зимы. Планета известна своим влиянием на импульсивность, поэтому Дараган рассказал, как минимизировать последствия:

«Лучший совет – быть очень аккуратными и внимательными, контролировать проявление своих эмоций».

Он подчеркнул, что в этом году у Марса есть сразу несколько отягчающих показателей, а значит, человечество будут еще несколько месяцев преследовать проблемы, а завершение 2020-го будет очень сложным. Такого же мнения придерживаются многие другие астрологи.

Среди того, что может произойти, Дараган называет катастрофы, аварии, масштабные пожары, эпидемии, массовые беспорядки, военные конфликты. По пятибалльной шкале проблем обстановка в текущем году смело тянет на четыре с плюсом.

Астролог также добавил, что до конца года в мировой политике будут происходить события, результаты которых уже никогда не получится вернуть назад.

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