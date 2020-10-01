Астролог Влад Росс назвал знаки Зодиака, которые испытают трудности в октябре
Свой прогноз специалист озвучил в комментарии для "Главреда".
Водолей
Рожденных под этим знаком Зодиака ждет напряженное и непростое время. Причиной этого станет ретроградный Меркурий. В вашей жизни начнут проявляться последствия прошлых ошибок. Астролог не исключает конфликты на работе, поэтому Водолеям стоит быть более сдержанными. Кроме того представителя этого знака Зодиака стоит быть осторожным в плане поездок и путешествий, особенно в середине месяца.
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Лев
Этому знаку Зодиака судьба уготовила тоже немало сюрпризов, и будут они не из приятных. В октябре Льву стоит воздержаться от покупок недвижимости и земли, иначе впоследствии из-за этого приобретения у него возникнут крайне неприятные ситуации. Вообще в октябре любой риск будет для вас под запретом, так как последствия неудач будут громадными.
Рак
Еще одним знаком Зодиака, которого не побалует судьба в середине осени стал Рак. Вас ждут неприятности в личной жизни и проблемы с законом. Не исключены неприятности, связанные с инвестициями и поездками.
Весы
Рожденных под этим знаком Зодиака будут ждать неприятности в поездках, в дороге. Велика вероятность серьезной конфронтации, ссор, споров и судов. Росс советует Весам быть предельно осторожными в плане контактов, связей, налаживания деловых партнерств, дабы впоследствии все это не обернулось против Весов.
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