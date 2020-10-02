Астролог Влад Росс назвал знаки Зодиака, которых ждет благоприятный период в октябре

Свой прогноз специалист озвучил в комментарии для "Главреда".



Дева

Рожденные под этим знаком Зодиака станут главными везунчиками второго осеннего месяца, поскольку Венера войдет в их знак. Это отразится на вашем финансовом положении и карьере. Девы могут заключить сделки, которые станут для них запредельно выгодными. Удача ждет вас и в личной жизни: одинокие представители этого знака Зодиака могут встретить свою вторую половинку.

Козерог

Большая удача не обойдет стороной и Козерогов. Особенно будет фартить Козерогам, родившимся в январе – их везение будет глобальным. Изменения к лучшему произойдут у вас практически во всех жизненных сферах. Росс рекомендует Козерогам заняться самообразованием и задуматься о получении новых знаний.

Стрелец

Все, задуманное в этот период, с успехом будет реализовано в будущем. Кроме того, у рожденных под этим знаком Зодиака появиться предприимчивая жилка. Этот период идеально подойдет для смены обстановки: отпуск и даже переезд в другую страну позитивно скажется на вашем будущем.

Рыбы

Еще одним везунчиков октября стали Рыбы. Представителям этого знака будет отчаянно фартить. Астролог уверяет, что особая удача ждет вас в личной жизни и на работе. Также у вас появится возможность найти хороших друзей, войти в новое общество, где вас будет ждать успех.

Напомним, что четыре знака Зодиака обретут счастье и удачу до конца 2020 года: кому звезды обещают успешный период.

Как сообщала Politeka, осень станет самым успешным периодом для четырех знаков Зодиака.

Также Politeka писала, что четыре знака Зодиака осуществят мечты и планы в 2021 году.