Астролог Влад Росс назвал знаки Зодиака, которых ждет благоприятный период в октябре

Свой прогноз специалист озвучил в комментарии для "Главреда".

Дева

Гороскоп на 2018 год Дева

Рожденные под этим знаком Зодиака станут главными везунчиками второго осеннего месяца, поскольку Венера войдет в их знак. Это отразится на вашем финансовом положении и карьере. Девы могут заключить сделки, которые станут для них запредельно выгодными. Удача ждет вас и в личной жизни: одинокие представители этого знака Зодиака могут встретить свою вторую половинку.

Популярные статьи сейчас

ПриватБанк принял решение по тарифам, что изменилось с 1 октября: "За снятие наличных..."

"А зачем так оголяться?": Высоцкая без стыда посветила прелестями на публике, Наташа Королева оценила

Лазарев и Киркоров вывели располневшую Ани Лорак на бурные эмоции: аж вскочила с дивана

Какой Ольга Фреймут была до славы, красивыми не рождаются: "Кривые зубы, толстенькая...", неизвестные фото
Показать еще

Козерог

Гороскоп на 2018 год Козерог

Большая удача не обойдет стороной и Козерогов. Особенно будет фартить Козерогам, родившимся в январе – их везение будет глобальным. Изменения к лучшему произойдут у вас практически во всех жизненных сферах. Росс рекомендует Козерогам заняться самообразованием и задуматься о получении новых знаний.

Стрелец

Гороскоп на февраль Стрелец

Все, задуманное в этот период, с успехом будет реализовано в будущем. Кроме того, у рожденных под этим знаком Зодиака появиться предприимчивая жилка. Этот период идеально подойдет для смены обстановки: отпуск и даже переезд в другую страну позитивно скажется на вашем будущем.

Рыбы

Гороскоп на 2018 год Рыбы

Еще одним везунчиков октября стали Рыбы. Представителям этого знака будет отчаянно фартить. Астролог уверяет, что особая удача ждет вас в личной жизни и на работе. Также у вас появится возможность найти хороших друзей, войти в новое общество, где вас будет ждать успех. 

Напомним, что четыре знака Зодиака обретут счастье и удачу до конца 2020 года: кому звезды обещают успешный период.

Как сообщала Politeka, осень станет самым успешным периодом для четырех знаков Зодиака.

Также Politeka писала, что четыре знака Зодиака осуществят мечты и планы в 2021 году.