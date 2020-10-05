Астрологи рассказали, какие знаки Зодиака ждут серьезные неприятности в октябре

Гороскоп 2020 предупреждает о не очень хороших перспективах для некоторых знаков Зодиака в октябре. Месяц только начался, но некоторые представители зодиакального круга рискуют попасть на черную полосу, из которой выбраться будет крайне сложно, пишет News.Noteru.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые столкнутся с различными жизненными невзгодами и потерей средств.

Весы

С высокой долей вероятностью представителям этого знака Зодиака придется нелегко в октябре. В этот месяц их могут настигнуть финансовые мошенники.

Астрологи призывают Весов не верить звонкам из банков и никому не сообщать личные данные своих пластиковых карт. Кроме того, астрологи рекомендуют обращаться за помощью, не стесняться брать выxодной и отдыxать, иначе просто можно остаться без сил.

Стрельцы

В середине октября многие представители этого знака Зодиака могут остаться без работы и средств к существованию. Астрологи советуют делать накопления, экономить, покупать только самое необходимое и не тратить последние копейки в расчете на высокую зарплату. В этот раз ее может и не быть.

Также стоит трудиться в гордом одиночестве, ведь именно коллектив, толпа и единомышленники принесут им больше всего проблем.



Раки

Астрологи предупреждают представителей этого знака Зодиака не давать никому денег в долг в октябре. С высокой долей вероятности должник не сможет вернуть средства в ближайшее время. Прежде всего лучше хорошенько подумать, настолько ли дорог этот человек, чтобы остаться из-за него без такой необходимой суммы денег.

Иногда лучше отказать знакомому в финансах, чем самому потом остаться на мели.

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