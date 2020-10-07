Гороскоп на октябрь предвещает множество событий для трех из знаков Зодиака

Астрологи утверждают, что многих ждет приятная встреча или разговор, отдых и полезные знакомства. Некоторым же придется поработать, быть внимательными к своим близким, осторожно давать обещания и принимать решения, пишет Slovofraza.

Астрологи рассказали, кому звезды сулят кардинальные и судьбоносные события. А кому середина осени принесет не только много солнечных деньков, но и возможностей.

Овны

Впереди у Овнов довольно важный период в жизни, ведь все обстоятельства будут составлять так, что желанное будущее будет приближаться все быстрее.

Для этого стоит проявить достаточно инициативы и силы воли, но это действительно позволит изменить кардинально жизнь. Стоит прислушаться к зову сердца, записывать новые идеи и двигаться только вперед.

Раки

Начало месяца начнется с решения проблем в семье, с близкими. Все вопросы нужно закрыть быстро, чтобы не отпугнуть удачу личного характера.

Наступает идеальное время для новых начинаний, шопинга, финансовой активности. Возможны знакомства с более продвинутыми и развитыми людьми. Стоит уделить время своему собственному росту, чтению, обучению, изучению языков.

Весы

Планеты и звезды будут полностью на стороне Весов. Можно мечтать, планировать будущее, можно преуспеть в финансах и любовной сфере. Достаточно будет просто поверить в себя и свои силы.

В октябре нужно быть готовыми к порции крутых эмоций, впечатлений и событий, которые позволят переосмыслить свои приоритеты и цели. За короткое время Весы смогут сделать такой вал работы, что на результат не придется долго ждать.

Напомним, что четыре знака Зодиака обретут счастье и удачу до конца 2020 года: кому звезды обещают успешный период.

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