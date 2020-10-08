Астрологи рассказали, что ждет избранные знаки Зодиака в октябре
Гороскоп на октябрь гласит о том, что четырех представителей зодиакального созвездия ждет напряженный и насыщенный период. События будут происходить в быстром темпе, решения придется принимать без промедления и нужно быть готовыми к любым ситуациям.
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Овны
Астрологи обещают, что в октябре 2020 недоброжелатели не смогут помешать им в карьере, зарабатывать деньги и строить прекрасные отношения с коллегами и семьей. Однако важно запастись терпением и прогнать всю свою негативную энергию.
Овны также получат помощь и поддержку от самых близких людей, а также от Вселенной. Но Овну важно прислушиваться к своей интуиции, ведь она подскажет им какой дорогой идти.
Тельцы
Астрологи говорят, что впереди у Тельцов много приятных событий. Им будет предложена новая работа или продвижение по службе. Однако это не будет их самым большим успехом.
В октябре Вселенная будет на их стороне. С ее поддержкой они смогут реализовать задуманное. Октябрь — время для Тельцов судьбоносных решений, и если они сделают правильный выбор, их жизнь изменится к лучшему.
Скорпионы
В последнее время представителям этого знака не давали покоя усталость и негатив. Гороскоп на октябрь 2020 просит не расстраиваться, ведь небеса помогут им пережить все трудности октября.
Достаточно лишь сосредоточииться на самых сложных, но важных целях, и выжимать из месяца максимально. При поддержке Вселенной и настойчивости Скорпионы смогут добиться всего.
Рыбы
Рыбы ощутят повышенную активность и мощный энергетический прилив. Это поможет им стать более продуктивными и поднимать настроение.
У них все будет идти гладко. Однако важно уметь правильно расставлять приоритеты. Астрологи советуют не беспокоиться по поводу неудач. В конце октября можете удивиться значительной финансовой выгодой. В середине месяца у Рыб будет возможность совершенствоваться.
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