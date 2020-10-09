Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которых ждет удачный период в ближайшее время

Всего специалист выделил троих представителей Зодиакального круга, которым с 9 по 19 октября будет благоволить удача передает Slovofraza.

Овен

Рожденным под этим знаком Зодиака предстоит расслабиться и получать от жизни удовольствие. Глоба уверяет, что все ваши планы и задумки просто обречены на успех. Все будет настолько хорошо, что жизнь Овнов превратится в настоящую сказку. Астролог советует вам не переживать и наслаждаться подарком судьбы.

Рыбы

Период с 9 по 19 октября для представителей этого знака Зодиака станет самым позитивным с начала года. Глоба уверяет, что такого количества позитивных эмоций вы не испытывали давно. Удача и везение будут сопутствовать вам в делах любовных и на работе. Вы сможете улучшить финансовое положение и неплохо отдохнуть. Глоба рекомендует Рыбам присматриваться к мелким деталям, поскольку в них кроется секрет вашего успеха.

Близнецы

Везение не обойдет стороной и рожденных под этим знаком Зодиака. В вашей жизни наконец-то наступает время, когда вы гарантировано добьетесь успехов во всех жизненных сферах. Глоба советует для начала определиться куда вы будете вкладывать максимум усилий для достижения наилучшего результата.

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