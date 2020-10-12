Астрологи прогнозируют, что лишь избранные знаки Зодиака имеют наибольший шанс получить дополнительную прибыль в октябре

Эпицентр осени подарит уникальные шансы сорвать денежный куш. Астрологи назвали четыре знака Зодиака, которым посчастливится приумножить свои финансы уже до конца этого месяца.

Второй месяц осени подарит им массу возможностей для финансового обогащения, и главное - правильно ими воспользоваться, пишет SlovoFraza.

Львы

Для Льва наступает невероятно благоприятное время. Это месяц может стать для них в буквальном смысле золотым, ведь он принесет значительную прибыль. Начальство наконец-то оценит их по достоинству. А вот деньги придут за счет реализации выгодного проекта, в котором они примут участие совершенно случайно.

Девы

Деве гороскоп на октябрь сулит богатство из неожиданного источника. В середине осени главным козырем станет способность убеждать окружающих в своей правоте. Они будут вести переговоры так умело, что деловым партнерам ничего не останется, как принять их точку зрения. Это принесет Девам успех в новом проекте.

Скорпионы

Октябрь начнется для знака зодиака Скорпион не самым приятным образом. Но это не повод расстраиваться и опускать руки. Их ждет очень много хорошего, включая и шанс прилично обогатиться. Hаиболее активные умудрятся параллельно с основной работой развить собственный бизнес, который к концу месяца принесет неплохие доходы.

Козероги

Для Kозерога октябрь превратится в выигрышный период, когда получится осуществить самые амбициозные планы. Астрологи призывают заняться реализацией отложенных дел и проектов, потому что любое ваше дело выстрелит и принесет много денег. B итоге, у них получится в целом накопить приличную сумму.

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