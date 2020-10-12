Астролог Василиса Володина назвала знаки Зодиака, для которых середина октября сложится наилучшим образом

Всего специалист выделила четырех счастливчиков, которым будет благоволить удача с 12 по 18 октября, передает Slovofraza.

Близнецы

В целом вас ждет позитивное время, но уже под конец недели может понадобиться помощь близким. Более пристально вам нужно следить и за своим здоровьем. Володина советует более тщательней планировать дела на день и правильно расставлять приоритеты. Если Близнецы будут браться за все и сразу, то хорошего результата невозможно будет добиться даже в одно сфере деятельности.

Лев

Довольно удачный период начинается у этого представителя зодиакального круга. Володина советует больше времени уделять семейным делам. Эта неделя идеально подойдет для новых покупок. Астролог советует именно сейчас потратиться, поскольку все приобретения будут удачными.

Весы

Везение постучится в дом и рожденных под этим знаком Зодиака. Володина уверяет, что благосклонность судьбы вы почувствуете уже под конец недели. Астролог рекомендует провести выходные дома, в окружении семьи, и полностью посвятить себя домашним делам.

Рыбы

Грядущий период станет идеальным для воплощений ваших заветных желаний. Володина рекомендует уделить пристальное внимание личной жизни, поскольку у вас могут возникнуть трудности в отношениях с близким человеком. Рыбам предстоит решить немало финансовых вопросов, но благодаря вашей трудолюбивости все проблемы сойдут на нет.





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