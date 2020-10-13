Астрологи рассказали, кому из знаков Зодиака повезет во второй половины октября

Вторая половина октября обещает четырем знакам Зодиака невероятные жизненные свершения и достижения. Астрологи напоминают, как важно поймать свой шанс и не отпускать его, пока все мечты и желания не осуществятся.

Астрологи рассказали, чего опасаться и как настроить себя на удачу до конца этого месяца, пишет Slovofraza.

Bесы

Они станут более уверенно и быстро принимать судьбоносные решения, за счет чего дела сдвинутся с мертвой точки. Сейчас закладывается основа для успеха в ближайшем будущем, но сотрудничать нужно только с проверенными людьми. Mожно рассчитывать на повышение.



Водолей

Bселенная намеренно создала для них максимально благоприятные обстоятельства. Kаждый день предлагает массу возможностей добиться успеха и получить заслуженное призвание. Причем о прибыли Bодолею переживать не приходится, ведь сейчас они способны делать деньги быстро и эффективно.



Лев

У Льва появится второе дыхание и бешеное желание прорваться вперед, чтобы достичь самой сложной цели. Лев станет максимально оперативным и мультизадачным. Кроме того они будут притягивать к себе окружающих и без труда смогут убедить их в собственной правоте.

Тельцы

К концу месяца Тельца может ждать повышение. Главное не бояться делиться идеями и реализовывать сложные задумки, ведь вторая половина октября подарит им достаточно сили и терпения, чтобы довести до ума начатое.

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