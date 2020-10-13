Астрологи рассказали, кому из знаков Зодиака повезет во второй половины октября
Вторая половина октября обещает четырем знакам Зодиака невероятные жизненные свершения и достижения. Астрологи напоминают, как важно поймать свой шанс и не отпускать его, пока все мечты и желания не осуществятся.
Астрологи рассказали, чего опасаться и как настроить себя на удачу до конца этого месяца, пишет Slovofraza.
"Штраф больше 140 тысяч гривен": по украинцам жахнули проверками, к кому придут
Ана Чери в невидимом купальнике показала идеальный вид сзади: «Это контрольный выстрел»
Долгожданное пополнение в семье Дженнифер Энистон, актриса впервые показала своего малыша: "Ура!"
"Пора бить тревогу и спасать Таню": жизнь любимицы публики Овсиенко пошла под откос с мужем-уголовником
Bесы
Они станут более уверенно и быстро принимать судьбоносные решения, за счет чего дела сдвинутся с мертвой точки. Сейчас закладывается основа для успеха в ближайшем будущем, но сотрудничать нужно только с проверенными людьми. Mожно рассчитывать на повышение.
Водолей
Bселенная намеренно создала для них максимально благоприятные обстоятельства. Kаждый день предлагает массу возможностей добиться успеха и получить заслуженное призвание. Причем о прибыли Bодолею переживать не приходится, ведь сейчас они способны делать деньги быстро и эффективно.
Лев
У Льва появится второе дыхание и бешеное желание прорваться вперед, чтобы достичь самой сложной цели. Лев станет максимально оперативным и мультизадачным. Кроме того они будут притягивать к себе окружающих и без труда смогут убедить их в собственной правоте.
Тельцы
К концу месяца Тельца может ждать повышение. Главное не бояться делиться идеями и реализовывать сложные задумки, ведь вторая половина октября подарит им достаточно сили и терпения, чтобы довести до ума начатое.
Напомним, что четыре знака Зодиака обретут счастье и удачу до конца 2020 года: кому звезды обещают успешный период.
Как сообщала Politeka, три знака Зодиака внезапно обнищают в октябре: кого ждет худшее время в финансовом плане.
Также Politeka писала, что четыре знака Зодиака осуществят мечты и планы в 2021 году.