Астрологи рассказали, для кого октябрь станет приятным и радостным месяцем

Гороскоп на октябрь говорит о том, что этот месяц станет напряженным и насыщенным периодом. Ожидается много кардинальных изменений, знакомств, возможна смена работы или места проживания.

Астрологи сообщили, кому звезды приготовили интересный сюрприз и предсказали судьбоносное время, которое совершит переход от черной полосы к счастливому будущему для трех знаков Зодиака.



Рыбы

У Рыб начнется период профессионального взлета, да, и, вообще, во всем у них наступит удача, успех и везение. Судьба подарит им шанс начать с нуля то, что они когда-то разбили, испортили или просто не сумели вовремя сохранить и сберечь.

Рыбы поймут, что они справятся с любыми испытаниями судьбы. Такой настрой нравится вселенной, поэтому она делает вас еще сильнее и устойчивее к проблемам.

Весы

Сейчас наступило время затишья, когда река жизни Весов добралась до тихого омута, и из него нужно срочно выбираться, пока омут не затянул.

Судьбоносное время будет подавать им знаки, но их нужно правильно расшифровать, чтобы дальше жить так, как хочется, а не так, как надо. Сейчас не время поддаваться своим эмоциям. Наоборот, астрологи советуют быть хладнокровными и непоколебимыми.

Козероги

Козерогам судьбоносное время принесет возможность существенно улучшить материальное положение и статус в обществе. Никогда еще их стремление оказаться в лидерах не проявлялось так сильно, никогда еще вы не хотели победить больше, чем сейчас.

Козерогам дается редкий шанс изменить жизнь к лучшему. Поэтому используйте все возможности по максимуму.

Напомним, что четыре знака Зодиака обретут счастье и удачу до конца 2020 года: кому звезды обещают успешный период.

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