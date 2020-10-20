Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которые испытают трудности в ближайшее время

Судя с прогноза специалиста, до 25 октября четырем представителям Зодиакального круга стоит быть осторожней, передает Slovofraza.

Овен

Рожденных под этим знаком Зодиака ждет непростая неделя. Глоба советует уделить максимум внимания личной жизни, поскольку в отношениях могут возникнуть непредвиденные трудности: все может закончиться даже разрывом. Глоба советует избегать сор и конфликтов.

Весы

Этого знака Зодиака также не обойдут стороной проблемы. 21,22 и 23 октября будут самыми опасными днями для Весов, утверждает астролог. Вам нужно проявлять инициативу на работе и прислушиваться к мнению близких и уже к концу недели все наладиться. Выходные можно посвятить покупкам.

Козерог

Главной задачей представителей этого знака Зодиака станет разделение работы и личных дел. Глоба уверяет, что баланс поспособствует налаживанию отношений с родными. Четверг, 22 октября станет опасным днем для совершения покупок и различных растрат, поэтому астролог советует повременить.

Рыбы



Проблемы у рожденных под этим знаком Зодиака начнутся в личной жизни. Глоба советует не показывать партнеру свое недовольство и ревность. Лучше говорить с любимым человеком только о чем-то приятном. В то же время эта неделя станет для вас успешной на работе. Целеустремленность и сверхмотивация приведут вас к большому успеху.

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