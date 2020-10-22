Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которым повезет разбогатеть в ноябре
По словам специалиста, улучшить свое финансовое положение смогу практически все представители Зодиакального круга, но троих их них ждет особое везение, передает
Телец
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Рожденные под этим знаком Зодиака ждет приятный бонус после получения очень выгодного предложения. Благодаря удачной сделке ваши дела пойдут вверх и вы сможете совершить крупные покупки, на которые не решались долгое время. Глоба уверяет, что представители данного знака зодиака сумеют зажить так, как они заслуживают и мечтали на протяжении долгих лет.
Скорпион
Рыбы
А вот у представителей этого знака Зодиака источником прибыли станет не только работа, но и азартные игры. Глоба уверяет, что в ноябре вам стоит рискнуть и попробовать свою удачу в лотерее. Также астролог не исключает, что вы можете получить хорошее наследство. Внезапная прибыль может вскружить вам голову, но не стоит делать преждевременных действий - потратьте или вложите деньги с умом.
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