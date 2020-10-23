2021 год станет началом экономического развития Украины и прихода зарубежных инвестиций, но только при условии, что война на Донбассе закончится
Об этом известный астролог Влад Росс рассказала в интервью «УНИАН».
Одной из тем, которая больше всего интересует украинцев сейчас, являются местные выборы. По словам астролога, победу на них получат кандидаты, которые побудут депутатами всего несколько месяцев, потому что в следующем году на их место придут другие политики.
Не обойдется и без сюрпризов:
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«Когда надо будет, на местах поменяют мэров, которые не справились с коронавирусом или просто не справляющихся, будут заменять другие. Мэры основных городов-миллионников могут неожиданно поменяться».
Что касается ситуации на Донбассе, то Росс отмечает следующее:
«У нас кровопролития в этом году не светит. Даже если война на Донбассе сейчас разразится, то все равно закончится холодом, потому что Сатурн — самая холодная планета, она охлаждает все неразумные выпады».
Не обошел вниманием астролог и эпидемию китайского вируса. Она, уверен астролог, будет пострашнее конфликта на Донбассе, поскольку повлечет много жертв.
Ранее мы рассказывали о том, что Росс предсказал изменение позиции главы РФ по Донбассу.
«В декабре для Путина сложится безвыходная ситуация, когда на него будут давить со всех сторон: будет оказываться давление Запада, большие проблемы будет создавать Беларусь, вся Россия будет бунтовать против него – от Хабаровска до Москвы. Именно в этот момент Украине будет легче всего решить с Путиным свои вопросы и подписать мирное соглашение», – пояснил он в одном из интервью.
Напомним, астролог предсказал незавидное будущее Беларуси.
Как сообщала Politeka, известный астролог рассказал о будущем Зеленского.
Также Politeka рассказывала,что астролог определил сколько отведено Путину, названа роковая дата.