Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которых ждет неблагоприятный период в ближайшее время

Всего специалист выделил четырех представителей Зодиакального круга, для которых период з 26 октября по 1 ноября будет не из легких.

Овен

Наиболее трудным временем для рожденных под этим созвездием будут первые дни недели. Глоба советует максимально погрузиться в работу, а дела любовные отложить на второй план. Астролог уверен, что вам под силу добиться желаемых результатов, но для этого нужно сильно постараться.



Телец

Сложное время наступит и в жизни Тельцов. Глоба предупреждает, что хуже всего вам будет под конец недель. Тельцы столкнутся с непониманием со стороны своего окружения, что выльется в конфликты на работе и дома. Глоба советует ко всем проблемам подходить выверено и не делать поспешных решений.



Близнецы

Начало недели не заладится и у представителей этого знака Зодиака. Вас ждут проблемы, но все станет на свои места уже спустя несколько дней. Глоба советует больше проводить время с близкими людьми. Это позволит вам легче переносить все трудности, которые на вас наваляться.



Дева

Еще одним неудачников этого периода стали Девы. Только в середине недели вы можете вздохнуть с облегчениям - вас ожидают новые знакомства, творческий подъем. Павел Глоба советует рожденным под этим созвездием больше времени проводить со второй половинкой. Пребывание с близкими людьми полезно скажется на энергетике и настроении.

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