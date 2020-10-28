Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, на которых ждет благоприятный ноябрь
Всего специалист выделил пятерых представителей Зодиакального круга, передает Slovofraza.
Овен
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Пробелы медленно, но верно окружают вас по всем фронтам. Астролог предупреждает, вы окажитесь чуть ли не награни, но ноябрь расставит все по своим местам. Глоба уверяет, что Овны наконец-то смогут расслабиться. Все проблемы уйдут с октябрем.
Дева
Рыбы
Представителям этого знака Зодиака судьба готовит подарок в виде финансов. Астролог уверяет, что недавние сложности с деньгами сойдут на нет с уходом октября. Вы сможете позволить себе покупки, которые не могли до этого.
Козерог
Неудачи и трудности на работе буквально выбивали вас из колеи, но все изменится под конец осени. Глоба обещает Козерогам успешный ноябрь, который даст возможность проанализировать ситуацию и значительно продвинутся вперед на работе.
Напомним, что четыре знака Зодиака обретут счастье и удачу до конца 2020 года: кому звезды обещают успешный период.
Как сообщала Politeka, подарок судьбы в конце осени получат четыре знака Зодиака.
Также Politeka писала, что четыре знака Зодиака осуществят мечты и планы в 2021 году.