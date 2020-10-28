Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, на которых ждет благоприятный ноябрь

Всего специалист выделил пятерых представителей Зодиакального круга, передает Slovofraza.

Овен

Пробелы медленно, но верно окружают вас по всем фронтам. Астролог предупреждает, вы окажитесь чуть ли не награни, но ноябрь расставит все по своим местам. Глоба уверяет, что Овны наконец-то смогут расслабиться. Все проблемы уйдут с октябрем.

Дева

Рожденные под этим созвездием уже сполна почувствовали упадок сил. Стремление Дев к лучшей жизни пока никак не окупалось, но Глоба уверен: все изменится в ноябре. Вскоре вас ждет заслуженный отдых, который позволит обрести энергию и уверенность в себе.

Рыбы

Представителям этого знака Зодиака судьба готовит подарок в виде финансов. Астролог уверяет, что недавние сложности с деньгами сойдут на нет с уходом октября. Вы сможете позволить себе покупки, которые не могли до этого.

Козерог

Неудачи и трудности на работе буквально выбивали вас из колеи, но все изменится под конец осени. Глоба обещает Козерогам успешный ноябрь, который даст возможность проанализировать ситуацию и значительно продвинутся вперед на работе.

Стрельцы

У рожденных под этим знаком Зодиака выдался довольно сложный октябрь. На ваши плечи навалилось множество проблем и вы переживали не лучшие времена с финансами. Глоба утверждает, что темные времена остались позади, а ноябрь даст вам возможность наладить дела во всех жизненных сферах.

Напомним, что четыре знака Зодиака обретут счастье и удачу до конца 2020 года: кому звезды обещают успешный период.

Как сообщала Politeka, подарок судьбы в конце осени получат четыре знака Зодиака.

Также Politeka писала, что четыре знака Зодиака осуществят мечты и планы в 2021 году.