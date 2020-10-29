Астролог Василиса Володина назвала знаки Зодиака, которых ждет успешный ноябрь
Всего специалист выделила троих представителей Зодиака, передает Slovofraza.
Скорпион
Проблемы и неурядицы окончательно оставят вас под конец осень. Володина уверяет, что ноябрь превратится для Скорпионов чуть ли не в сказку. Позитивные изменения затронут вашу личную жизнь. Одинокие представители этого знака Зодиака могут наконец-то встретить свою вторую половинку. Грядущие изменения затронут все жизненные сферы.
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Водолей
Рожденным под этим созвездием хоть и столкнутся с проблемами, но все решится быстро и вы не заметите существенных изменений. Ноябрь принесет в жизнь Водолеев счастье и деньги. Володина уверяет, что вы предпочтете сначала развить отношения, а потом приступить к покорению профессиональных вершин.
Рыбы
Представителям этого знака Зодиака просто суждено обрести счастье. Володина предрекает вам не просто везение, а сверхудачу, которая будет сопутствовать вам до конца месяца. У вас появится шанс исправить ошибки прошлого и значительно улучшить свое настоящее и будущее. Особый успех ждет вас на работе.
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