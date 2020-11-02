К чему готовиться в ближайшее время

Известный астролог составила прогноз для Украины на последний месяц осени

В частности, астропрогнозист Ольга Соломка отметила для журалистов Обозревателя, что в ноябре 2020 года у экономики Украины продолжится тяжелый период, а дальше будет еще хуже.

В связи с чем градус напряжения в обществе тем временем будет расти, а 2020 год продолжит удивлять.

Она также прогнощирует, что в ноябре вырастет уровень и градус критики среди украинцев, люди начнут все активнее проявлять себя, свое недовольство, свои пожелания. Кроме того, несмотря на карантин, украинцы в ноябре будут много ездить и нарушать ограничительные меры.

Что же касается экономики, то здесь тоже не будет улучшений. По прогнозам специалиста экономика в ноябре толком работать не будет. Поэтому правительство будет пытаться залатать существующие дыры, перетаскивая деньги из одной сферы в другую.

"Произойдут целые войны за эти деньги, когда одни институции вовсю убеждают, что финансирование нужно именно им", - сообщает Ольга Соломка.

Ко всему прочему, в ноябре начнется тяжелая работа, и те, кто стоят у руля всех политических процессов, теперь вынуждены будут очень напрягаться и работать сверхурочно. От власти поступят новые заманчивые предложения, очень милые, привлекательные, но они так и останутся невыполнимыми.

Напомним, астролог предсказал незавидное будущее Беларуси.

Как сообщала Politeka, известный астролог рассказал о будущем Зеленского.

Также Politeka рассказывала,что астролог определил сколько отведено Путину, названа роковая дата.