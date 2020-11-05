Астрологи рассказали, какие знаки Зодиака встретят важного человека под конец осени
Последний месяц осени обещает судьбоносную встречу со второй половинкой трем знакам Зодиака. Астрологи рассказали, кто сможет встретить родную душу в конце осени и построить длительные отношение, основанные на взаимных сильных и искренних чувствах.
Так, ноябрь будет благоволить трем знакам Зодиака, пишет Slovofraza.
Телец
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Астрологи говорят, что Тельцы с уверенностью могут ждать судьбоносной встречи. И вполне вероятно, что человек, которого Тельцу назначила судьба, уже в их жизни, но они еще не успели это понять. Все станет на свои места в ноябре, у них откроются глаза и начнется пылкая, яркая, полная страсти совместная жизнь.
Раки
Раков ждут невероятные и особенные события, яркая вспышка чувств. Они перестанут сдерживаться и выплеснут наружу эмоции с несвойственной экспрессией. Ноябрь покажет им истинный путь, начертит карту жизни, карту своей судьбы. Совершенно случайно произойдет событие, которое изменит их жизнь к лучшему навсегда.
Весы
Судьба скоро сделает один удивительный шаг в сторону счастья Весов, в сторону их любви. Ноябрь - это то самое время, когда жизнь даст им шанс разорвать замкнутый круг одиночества. Отчаяние больше не проникнет в их душу, даже под предлогом верных помощников, Весы избавятся от них навсегда.
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