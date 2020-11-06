Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, в жизни которых произойдут перемены в ноябре

По словам специалиста, перемены будут как в хорошую, так и в плохую сторону, передает astrohit.

Скорпион

Рожденные под этим созвездиям переживут необычное время. Глоба уверяет, что происходящее можно смело назвать магическим. По словам специалиста, в ноябре вы должны максимально прислушиваться к внутреннему голосу и верить в сны и приметы. Это позволит вам решить все трудности на вашем пути.

Стрелец

Представителям этого знака Зодиака Глоба советует сосредоточиться и к решению всех вопросов подходить с холодной головой.

Вас ожидают спорные и неприятные ситуации, выйти из которых без потерь будет дорого стоить.

Козерог

Для Козерогов ноябрь станет периодом, когда нужно будет решать важные задачи. По словам астролога, в этом вам поможет интуиция и умение правильно расставлять приоритеты.

Водолей

Все, что будет с вами происходить в ноябре обязательно повлияет на ваше будущее. Как утверждает Глоба, Водолеям нужно быть внимательным, поскольку даже малейшая деталь может преподнести вам важнейший урок.

Рыбы

У представителей этого знака Зодиака все будет не так радужно, как хотелось бы, и частенько придется заниматься решением серьезных дел. По словам астролога, вам стоит много помогать окружающим, но в этом деле важно не переусердствовать. Основные усилия нужно направить на личные дела.

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