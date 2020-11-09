Холодец - это одно из самых любимых блюд для многих украинцев, а если приготовить его из курятины, оно будет не только вкусным, но и деитичным
Как передает Politeka, рецептом куриного холодца поделились в редакции "Со вкусом".
Вам понадобятся следующие ингредиенты:
- Куриное бедро - 1 шт.;
- Желатин - 20 г;
- Морковь - 1 шт.;
- Лук - 0,5 шт.;
- Черный перец (горошком) - на свой вкус;
- Лавровый лист - на свой вкус;
- Соль - на свой вкус;
- Чеснок-4-5 зуб.
Способ приготовления
Куриное бедро залейте литром воды в кастрюле и доведите до кипения. В это время крупными кубиками нарежьте лук и морковь, а несколько зубчиков чеснока разрежьте пополам. Когда закипит мясо, снимите пену и положите в воду овощи и специи. Накройте кастрюлю крышкой и варите мясо на медленном огне полчаса.
Теперь желатин насыпьте в холодную воду (нужно где-то полстакана) и оставьте его разбухать. Когда мясо доварится, достаньте его и остудите. Уберите с бедра кости, а само мясо разделите на волокна.
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Готовый бульон процедите и перелейте обратно в кастрюлю вместе с замоченным желатином. Поставьте его еще раз на огонь и нагревайте, помешивая, пока желатин не растворится. Добавьте соль.
Раздавите в бульон 2 зубчика чеснока. Мясо разложите по тарелкам и залейте бульоном. Подождите, пока он станет комнатной температуры, а затем поставьте его в холодильник до застывания. Уже через час-полтора холодец можно будет подавать к столу.
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