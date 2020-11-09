Недорого, а на вкус не хуже, чем классический холодец

Холодец - это одно из самых любимых блюд для многих украинцев, а если приготовить его из курятины, оно будет не только вкусным, но и деитичным

Как передает Politeka, рецептом куриного холодца поделились в редакции "Со вкусом".

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

Куриное бедро - 1 шт.;

Желатин - 20 г;

Морковь - 1 шт.;

Лук - 0,5 шт.;

Черный перец (горошком) - на свой вкус;

Лавровый лист - на свой вкус;

Соль - на свой вкус;

Чеснок-4-5 зуб.

Способ приготовления

Куриное бедро залейте литром воды в кастрюле и доведите до кипения. В это время крупными кубиками нарежьте лук и морковь, а несколько зубчиков чеснока разрежьте пополам. Когда закипит мясо, снимите пену и положите в воду овощи и специи. Накройте кастрюлю крышкой и варите мясо на медленном огне полчаса.

Теперь желатин насыпьте в холодную воду (нужно где-то полстакана) и оставьте его разбухать. Когда мясо доварится, достаньте его и остудите. Уберите с бедра кости, а само мясо разделите на волокна.

Готовый бульон процедите и перелейте обратно в кастрюлю вместе с замоченным желатином. Поставьте его еще раз на огонь и нагревайте, помешивая, пока желатин не растворится. Добавьте соль.

Раздавите в бульон 2 зубчика чеснока. Мясо разложите по тарелкам и залейте бульоном. Подождите, пока он станет комнатной температуры, а затем поставьте его в холодильник до застывания. Уже через час-полтора холодец можно будет подавать к столу.

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