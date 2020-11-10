Астрологи составили гороскоп на 2021, в котором предупредили ряд знаков Зодиака о финансовых потерях

Астрологи предупредили несколько знаков Зодиака о финансовых трудностях, неурядицах на работе, проблемах в отношениях с коллегами и начальством.

Астрологи назвали три невезучих знака, которым деловая сфера в новом году не принесет ничего хорошего. Эти представители зодиакального круга, которые могут стать жертвой своей же нерасчетливости, пишет From-ua.com.

Овен

Астрологи говорят, что финансовые сложности будут связаны с недостаточным умением этого знака Зодиака быть покладистым и находить общий язык с людьми. Год будет непростым для тех, кто не сможет совладать с эмоциями и импульсивностью.

Телец

Особенно сложно в плане финансов будет в январе и летом, из-за негативной энергии звезд. В этот период важно не гнушаться мелких подработок и не быть слишком гордым. Пора научиться жить рационально, иначе все может закончиться очень плачевно.

Лев

В конце года возможны неурядицы на финансовом поприще, но Львы входят в список самых сильных знаков Зодиака, так что им всё по плечу. Астрологи советуют им быть осторожнее в финансовых отношениях с людьми. Также они могут дать в долг ненадежному человеку.

Напомним, что четыре знака Зодиака обретут счастье и удачу до конца 2020 года.

Как сообщала Politeka, три знака Зодиака ждут счастливые перемены в 2021 году.

Также Politeka писала, что четыре знака Зодиака осуществят мечты и планы в 2021 году.