Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которые столкнутся с трудностями в ближайшее время
Всего специалист выделил четырех представителей Зодиакального круга, для которых текущая неделя будет не из лучших, передает Slovofraza.
Телец
Рожденным под этим знаком Зодиака стоит научиться доверять и прислушиваться к своей второй половинке. Глоба рекомендует во всех вопросах приходить к компромиссу, поскольку это только улучшит ваши отношения. Похожей тактики стоит придерживаться и на работе. Любые непонимания с коллегами негативно повлияют на ваш карьерный рост и финансовые успехи.
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Близнецы
Представителям этого знака Зодиака Глоба советует максимально проявить себя на этой неделе. 12 и 13 числа станут идеальными днями для исправления досадных ошибок прошлого. По словам астролога, в этот период не стоит заниматься делами любовными. Поиск второй половинки или налаживание отношений стоит отложить, а особое внимание уделить саморазвитию.
Стрелец
Начиная со вторника вы можете столкнуться с непредвиденными проблемами - все ваши планы будут рушиться на глазах. Глоба уверяет, что с этого не нужно делать трагедию. Все неудачи в итоге закончатся, а лишние переживания вам ни к чему.
Водолей
Довольно непростая неделя ждет и рожденных по этим знаком Зодиака. Вы можете столкнуться с непониманием в личных отношениях. Трудности подстерегают Водолеев и на работе. Глоба советует проявить решимость во всех вопросах и обратить внимание на свое физическое состояние.
Напомним, что четыре знака Зодиака обретут счастье и удачу до конца 2020 года.
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