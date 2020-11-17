Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, для которых текущая неделя станет успешной





Всего специалист выделил четырех счастливчиков в период с 16 по 22 ноября, передает Slovofraza.

Телец

Несмотря на довольно сложное начало недели, рожденные под этим созвездием смогут рассчитывать на удачу и благосклонность звезд. Глоба обещает, что особое везение настигнет вас 18 и 19 числа. Тельцы получат возможность значительно улучшить свою жизнь. Специалист советует избавиться от лени, поскольку лишь она может помешать вам достигнуть желаемых результатов во всех жизненных сферах.

Рак

Еще одним везунчиком середины ноября стал Рак. Как утверждает астролог, у вас в жизни все будет складываться наилучшим образом, а особо успешными днями будут выходные. В то же время Глоба не советует делать дорогостоящие покупки на протяжении будних дней. Любые манипуляции с деньгами нужно проводить с особой осторожностью.

Скорпион



18, 19 и 22 ноября для Скорпионов станут днями наибольшей позитивной активности звезд. Именно в эти дни вам нужно проявлять инициативу во всех жизненных сферах: на работе вас будет ждать успех, а в делах любовных - идиллия и взаимопонимание.

Рыбы

Рожденные под этим знаком Зодиака получат уникальный шанс проявить себе в чем то другом. Глоба считает, что смешана рабочей обстановки позитивно скажется на вашем состоянии. Хоть начало недели для вас не заладится, но все изменится довольно быстро. Вас ждет очень успешная неделя для романтики, а в рабочих вопросах вы обязаны проявить максимальную выдержку и сосредоточенность.

Напомним, что четыре знака Зодиака обретут счастье и удачу до конца 2020 года.

Как сообщала Politeka, три знака Зодиака ждут счастливые перемены в 2021 году.

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