Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которые столкнутся с трудностями в ближайшее время

Как утверждает специалист, в немилость звезд попали четыре представителя Зодиакального круга, передает Slovofraza. Проблемы и трудности будут беспокоить вас до 22 ноября.

Овен

Рожденных под этим знаком Зодиака ждет неблагоприятное время со средины недели. По словам специалист, главным врагом станут ваши эмоции. Овнам стоит взять себя в руки и контролировать себя не смотря ни на что. Под конец недели ситуация усугубится.

Водолей

Несмотря на успешное начало недели, все изменится буквально за несколько дней. Начиная с пятницы вас ждут конфликтные ситуации на работе и в общении с близкими. Глоба советует не разжигать споры, а находить компромисс. Поспешные решения могут негативно повлиять на ваше будущее.

Близнецы

Текущая неделя преподнесёт вам немало трудностей. Проблемы ждут Близнецов как в личной жизни, так и на работе. Астролог советует проявить терпение, поскольку сгоряча вы можете разрушить свое будущее.

Дева

Рожденным под этим знаком Зодиака специалист советует решать проблемы по мере их поступления. Лишь избавившись от них вы сможете приступать к осуществлению задуманного. Представителям этого знака Зодиака, которые уже в отношениях, лучше заниматься почаще совместными делами со второй половинкой. Это идеальный период для деловых встреч, собеседований, переговоров.

Напомним, что четыре знака Зодиака обретут счастье и удачу до конца 2020 года.

Как сообщала Politeka, три знака Зодиака ждут счастливые перемены в 2021 году.

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